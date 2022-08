Profissionais da educação de Agudo participam de cursos de formação

Nesta terça-feira, 23, professores da rede municipal de ensino de Agudo estavam sob outra perspectiva na sala de aula. Os profissionais, que atuam com alunos do ensino fundamental, participaram de cursos de formação sobre o Sistema de Ensino Aprende Brasil.

O objetivo principal foi aprimorar os conhecimentos e expandir as possibilidades de utilização do material didático. “Com esta formação, podemos incentivar os professores no uso do material e apresentar os recursos, para que possam explorar das melhores maneiras as questões digitais e tecnológicas”, destacou a Coordenador Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Carla Medianeira Costa Domingues.

“Agora será melhor ainda para trabalhar, os recursos são maravilhosos”, disse a professora de anos iniciais da Escola Três de Maio, Clauzia Dotto. Para Giberto Beskow, professor deste mesmo educandário, a atividade serve para aperfeiçoar a parte metodológica e usar da melhor forma os livros com os alunos.

Conforme a professora Emanuele Santos, que atua na Escola Santos Dumont, a formação auxilia para qualificar o uso do novo material didático. “Esse material reúne o concreto e o lúdico, fazendo o processo de aprendizagem não se tornar algo mecânico, podendo aplicar na prática o que se aprende na sala de aula”, destacou Emanuele.

Fonte: Prefeitura de Agudo