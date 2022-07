Profissionais da área da saúde da UFSM atenderam no interior do município de Formigueiro

Nesta quinta-feira, dia 30, o projeto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) denominado “Residência Multiprofissional em Saúde da UFSM”, que possui parceria com a Secretaria de Saúde de Formigueiro, desenvolveu atividades no salão da comunidade de Santa Águeda, interior do município.

Coordenado por Jucelaine Arend Birrer, Superintendente de Prática de Residência da UFSM, a parceria com a Secretária Municipal da Saúde já existe há algum tempo e, em breve, deverão acontecer etapas direcionadas para os profissionais de Saúde do município. De acordo com Jucelaine, é uma forma de multiplicar e compartilhar conhecimentos. Nesta ação, pela parte da manhã, pessoas da comunidade realizaram avaliações de saúde e participaram de atividades de dinâmica em grupo, onde profissionais de diversas áreas puderam conversar com os moradores e falar sobre alimentação, diabetes, hipertensão, entre outras doenças crônicas.

Na parte da tarde aconteceram rodas de conversas com a psicóloga Inês Rabello, da Assistência Social do município, falando sobre pandemia e pós-pandemia, com participação da enfermeira Rita Melo. O vice-prefeito, Gilson Murilo Severo, acompanhou o evento organizado para orientar e passar informações sobre saúde para a comunidade, uma preocupação constante da Administração Municipal.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro