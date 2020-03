Professores municipais de Formigueiro participam de formação

Como “protagonistas de 2020”, os professores e funcionários da rede municipal de ensino de Formigueiro participaram de uma formação, na última sexta-feira, dia 28, dando inicio ao ano letivo. O encontro ocorreu no Salão da Comunidade Mãe Rainha.

No turno da manhã, a coordenadora do Conselho Tutelar de Formigueiro, Simone Machado dos Santos, abordou assuntos relacionados a Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente (Ficai).

Após, fez o uso da palavra, a delegada de Polícia Civil Débora Dias, que atua na Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância (Dpicoi). Na ocasião, ela tratou sobre abuso sexual de crianças e adolescentes.

O último recado da manhã ficou a cargo da psicóloga Daniele Pires, que explanou sobre a saúde mental dos profissionais da educação.

Já no período da tarde, o evento teve a participação dos enfermeiros Wagner Costa Pereira e Grasselle Denardine Facin Diefenbaque, que falaram sobre primeiros socorros.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro