Professores de Silveira Martins participam de formação

Profissionais do magistério da Rede Municipal de Ensino de Silveira Martins se reuniram na manhã do último sábado, dia 17, para participar de mais um encontro do Programa de Formação Continuada da Secretaria de Educação de Silveira Martins.

Realizado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Polo de Silveira Martins, o tema foi a “Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER)” que vão de encontro a implementação da Lei 10.639/03 que orienta sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e a 11.645/08 torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio.

Com o apoio da Prefeitura de Silveira Martins, participaram do evento os palestrantes: a escritora Maria Rita Py Dutra e o professor João Heitor Silva Macedo.

A secretária municipal de Educação, Sílvia Fioreze, e a diretora pedagógica Tereza Dalmaso, destacaram a importância de políticas e ações voltadas ao assunto. “Orientações e ações para a ERER são instrumentos para a construção de uma sociedade anti-racista, que privilegia o ambiente escolar como um espaço fundamental no combate à discriminação. Isto se dá através da valorização da história de vida dos alunos e suas famílias, em suas diferentes origens e cotidianos”.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins.