Professores de Nova Palma realizam treinamento no Corpo de Bombeiros Militar de Restinga Sêca

Na manhã desta quarta-feira, dia 10, professores da rede municipal de ensino de Nova Palma participaram de um treinamento no 4º Pelotão de Bombeiro Militar (4º PelBM), em Restinga Sêca.

Com a participação de cinco professores que ainda não haviam realizado a qualificação, o curso é referente a Resolução Técnica nº 15 que determina as condições mínimas necessárias para o dimensionamento e execução da Brigada de Incêndio nas edificações e áreas de risco de incêndio.

Contando com instruções teóricas e práticas ministradas pelos militares cediados em Restinga Sêca, foram repassadas informações referentes a primeiros socorros, combate a incêndio, prevenção, entre outras. “Todo este treinamento é realizado aqui no nosso quartel, em um ambiente controlado, para que os professores tenham uma experiência melhor possível”, destaca o sargento Luciano Dutra, comandante do 4º PelBM em entrevista à Rádio Integração, que acrescenta que este treinamento realizado é diferente da Lei Lucas, que obriga as escolas, públicas e privadas, e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros.

Além de Nova Palma, o 4º PelBM também realiza este treinamento com os demais professores da área de abrangência da guarnição que é: Restinga Sêca, Formigueiro, Agudo, Dona Francisca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Nova Palma e Paraíso do Sul.