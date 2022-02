Professores de Dona Francisca realizam Curso de Brigadista de Incêndio e Primeiros Socorros

Professores de Dona Francisca realizaram na última sexta-feira, dia 4, na Escola de Educação Infantil Dente de Leite – Professora Ivani Lourdes Barchet Tessele, o Curso de Brigadista de Incêndio e Primeiros Socorros.

Como pré-requisito para que as escolas possam receber o Alvará do Corpo de Bombeiros, o curso foi ministrado pelo instrutor Elias Isaias Roosteucher. Os profissionais de educação receberam o treinamento com o objetivo de estarem preparados para garantir a segurança de dos alunos em um possível momento de risco.

A formação técnica permite que os professores tenham os recursos necessários para lidar com situações emergenciais, além do controle emocional para agir em situações críticas.