Professores da rede municipal de Agudo são reconhecidos por projetos inovadores em premiação

A noite desta terça-feira, dia 14, véspera do Dia dos Professores, foi marcada por emoção e reconhecimento no Clube Centenário de Agudo. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, realizou a 1ª edição do Prêmio Boas Práticas Docentes, uma celebração à criatividade, ao compromisso e à transformação que os educadores promovem diariamente nas escolas da rede municipal

O evento reuniu dezenas de professores, equipes diretivas, familiares e autoridades, entre elas o prefeito Luís Henrique Kittel e a secretária de Educação Andressa Hoffmann Limana, que destacaram a importância de valorizar o protagonismo docente. “Este evento é uma homenagem àqueles que constroem o futuro de nossa cidade. Cada projeto apresentado é uma semente de transformação”, afirmou o prefeito Kittel em seu pronunciamento.

O prêmio foi criado com o objetivo de incentivar e divulgar experiências pedagógicas inovadoras que vêm fortalecendo a educação municipal. Foram inscritos 42 projetos desenvolvidos por 33 professores, divididos em cinco categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano e 4º ao 5º ano), Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Educação Especial. Os temas abordaram desde a preservação ambiental, inclusão e diversidade cultural, educação financeira e uso de tecnologias educacionais, até práticas de bem-estar e alimentação saudável.

Durante a solenidade, o público aplaudiu as vencedoras que se destacaram por seus projetos:

Educação Infantil: Mariane Elaine Fischer — “Dinossauros”

Mariane Elaine Fischer — “Dinossauros” Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano): Magda Cheiran Pereira — “Os Caminhos da Eletricidade”

Magda Cheiran Pereira — “Os Caminhos da Eletricidade” Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º ano): Rosemeri Martinazzo — “Pulmão Limpo”

Rosemeri Martinazzo — “Pulmão Limpo” Ensino Fundamental – Anos Finais: Daiane Cristina de Moura — “Protetores das Águas”

Daiane Cristina de Moura — “Protetores das Águas” Educação Especial: Gabriela Nascimento Nogueira — “O Processo de Inclusão Através do Ensino de Libras em Turmas de Classe Regular”

A cerimônia contou com a presença de representantes do Sicredi – Programa União Faz a Vida, PUFV, SEBRAE, além de vereadores e secretários municipais. As instituições parceiras também contribuíram com brindes e avaliações técnicas, reforçando a rede de cooperação que apoia o desenvolvimento educacional de Agudo.

A secretária Andressa Hoffmann destacou o papel da rede municipal como exemplo de comprometimento coletivo. “Os professores de Agudo são protagonistas de uma educação que transforma. Este prêmio é um símbolo de gratidão e reconhecimento por tanto empenho e dedicação.”

Além do reconhecimento público, todos os projetos participantes integrarão a 1ª Revista de Boas Práticas Docentes de Agudo, publicação que reunirá as experiências pedagógicas para compartilhamento com toda a rede e outros municípios, ampliando o impacto positivo da iniciativa

Também, todos professores que se inscreveram no prêmio receberam reconhecimento, foram eles:

Ana Cláudia de Menezes – Abelhar: Cooperar para preservar

Ana Maria Rodrigues – Brincar e aprender: empoderando a educação infantil com brinquedos Montessorianos

Carina Wilke – Como trabalhar a Lei 10.639/03 em uma EMEI

Carla Medianeira Costa Domingues – Ler, Criar e Movimentar: Vivenciando a literatura através de atividades práticas

Cristine Carla Kegler – Saúde e qualidade de vida

Daiane Cristina de Moura Santos – Iogurte Natural Caseiro – Um caso de estudo das bactérias / Protetores das Águas

Dienifer Tiane Pereira Zitzmann – Instrumentos africanos – Materiais recicláveis

Dioneia Machado dos Santos – Alimentação Saudável a partir da história: “A cesta de Dona Maricota” / Arte Indígena

Djenane Magale Zitzmann – A cultura Maker na educação: Robótica na escola

Gabriela Nascimento Moreira Alfonso – O processo de inclusão do ensino de Libras em turmas de classe regular

Gilberto Teodoro Besckow – Ervas e chás: um patrimônio cultural a ser redescoberto

Illana dos Santos Dalmolin – Robótica, Impressão 3D: Estimulando Potencialidades e Funções Executivas no AEE

Ivanesca Scota – Aventura Ambiental

Jaine Lais Dias – Cultura indígena e suas formas de representação / Expedição Financeira – Aprender Brincando

Janaina Carolina Severo – Águas que marcam, vidas que transformam

Jaqueline Daise Kaufmann – Ambiente Sensorial e Inclusivo: Estratégias de Acolhimento na Educação Especial

Jucelaine dos Santos Cavalheiro – Arte Indígena

Lisiane Weber – Revitalizando os espaços: o bem-estar dos alunos no ambiente escolar

Liziane Maria Bortolas – Educação financeira aliada às boas práticas: empatia e respeito ao próximo

Luciere Schmidt Datsch – Valorizando a Cultura Africana

Lunara Renata Schlosser Halberstadt – Práticas de Educação Financeira na Educação Infantil

Magda Regina Cheiran Pereira – Os Caminhos da Eletricidade / Pequenos Olhares, Grandes Leitores

Marcia Dassi – Sementes que viram História

Mariane Elaine Karsburg Fischer – Dinossauros

Marilia Mara Matte – Horta Escolar – Plantando, Cuidando e Colhendo Sabores / Educação Financeira

Morgana Voll – Aventura Financeira (Fruteira do Maternal 1 B) / Histórias que cabem na palma da mão / Sabores e histórias indígenas / Memórias do Passado

Natana Machado e Silva – Vivenciando a Cultura Indígena

Renata Rohde Bolzan – Cultura Africana

Rosemeri Martinazzo – Pulmão Limpo / Comer bem para viver bem

Rosineide Dalla Corte da Silva – Viaje com a leitura

Samanta Diuli Altermann – Gincana estudantil: Aprendizado, cooperação e ludicidade na formação integral dos estudantes

Silvia Pretzel – Horta Escolar: Desenvolvendo uma alimentação saudável e nutritiva

Vanessa Marcuzzo – Os heróis somos todos nós

Fonte: Prefeitura de Agudo