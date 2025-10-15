OUVIR A RÁDIO
Professores da rede municipal de Agudo são reconhecidos por projetos inovadores em premiação

A noite desta terça-feira, dia 14, véspera do Dia dos Professores, foi marcada por emoção e reconhecimento no Clube Centenário de Agudo. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, realizou a 1ª edição do Prêmio Boas Práticas Docentes, uma celebração à criatividade, ao compromisso e à transformação que os educadores promovem diariamente nas escolas da rede municipal

O evento reuniu dezenas de professores, equipes diretivas, familiares e autoridades, entre elas o prefeito Luís Henrique Kittel e a secretária de Educação Andressa Hoffmann Limana, que destacaram a importância de valorizar o protagonismo docente. “Este evento é uma homenagem àqueles que constroem o futuro de nossa cidade. Cada projeto apresentado é uma semente de transformação”, afirmou o prefeito Kittel em seu pronunciamento.

O prêmio foi criado com o objetivo de incentivar e divulgar experiências pedagógicas inovadoras que vêm fortalecendo a educação municipal. Foram inscritos 42 projetos desenvolvidos por 33 professores, divididos em cinco categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano e 4º ao 5º ano), Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Educação Especial. Os temas abordaram desde a preservação ambiental, inclusão e diversidade cultural, educação financeira e uso de tecnologias educacionais, até práticas de bem-estar e alimentação saudável.

Durante a solenidade, o público aplaudiu as vencedoras que se destacaram por seus projetos:

  • Educação Infantil: Mariane Elaine Fischer — “Dinossauros”
  • Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano): Magda Cheiran Pereira — “Os Caminhos da Eletricidade”
  • Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º ano): Rosemeri Martinazzo — “Pulmão Limpo”
  • Ensino Fundamental – Anos Finais: Daiane Cristina de Moura — “Protetores das Águas”
  • Educação Especial: Gabriela Nascimento Nogueira — “O Processo de Inclusão Através do Ensino de Libras em Turmas de Classe Regular”

A cerimônia contou com a presença de representantes do Sicredi – Programa União Faz a Vida, PUFV, SEBRAE, além de vereadores e secretários municipais. As instituições parceiras também contribuíram com brindes e avaliações técnicas, reforçando a rede de cooperação que apoia o desenvolvimento educacional de Agudo.

A secretária Andressa Hoffmann destacou o papel da rede municipal como exemplo de comprometimento coletivo. “Os professores de Agudo são protagonistas de uma educação que transforma. Este prêmio é um símbolo de gratidão e reconhecimento por tanto empenho e dedicação.”

Além do reconhecimento público, todos os projetos participantes integrarão a 1ª Revista de Boas Práticas Docentes de Agudo, publicação que reunirá as experiências pedagógicas para compartilhamento com toda a rede e outros municípios, ampliando o impacto positivo da iniciativa

Também, todos professores que se inscreveram no prêmio receberam reconhecimento, foram eles: 

  • Ana Cláudia de Menezes – Abelhar: Cooperar para preservar
  • Ana Maria Rodrigues – Brincar e aprender: empoderando a educação infantil com brinquedos Montessorianos
  • Carina Wilke – Como trabalhar a Lei 10.639/03 em uma EMEI
  • Carla Medianeira Costa Domingues – Ler, Criar e Movimentar: Vivenciando a literatura através de atividades práticas
  • Cristine Carla Kegler – Saúde e qualidade de vida
  • Daiane Cristina de Moura Santos – Iogurte Natural Caseiro – Um caso de estudo das bactérias / Protetores das Águas
  • Dienifer Tiane Pereira Zitzmann – Instrumentos africanos – Materiais recicláveis
  • Dioneia Machado dos Santos – Alimentação Saudável a partir da história: “A cesta de Dona Maricota” / Arte Indígena
  • Djenane Magale Zitzmann – A cultura Maker na educação: Robótica na escola
  • Gabriela Nascimento Moreira Alfonso – O processo de inclusão do ensino de Libras em turmas de classe regular
  • Gilberto Teodoro Besckow – Ervas e chás: um patrimônio cultural a ser redescoberto
  • Illana dos Santos Dalmolin – Robótica, Impressão 3D: Estimulando Potencialidades e Funções Executivas no AEE
  • Ivanesca Scota – Aventura Ambiental
  • Jaine Lais Dias – Cultura indígena e suas formas de representação / Expedição Financeira – Aprender Brincando
  • Janaina Carolina Severo – Águas que marcam, vidas que transformam
  • Jaqueline Daise Kaufmann – Ambiente Sensorial e Inclusivo: Estratégias de Acolhimento na Educação Especial
  • Jucelaine dos Santos Cavalheiro – Arte Indígena
  • Lisiane Weber – Revitalizando os espaços: o bem-estar dos alunos no ambiente escolar
  • Liziane Maria Bortolas – Educação financeira aliada às boas práticas: empatia e respeito ao próximo
  • Luciere Schmidt Datsch – Valorizando a Cultura Africana
  • Lunara Renata Schlosser Halberstadt – Práticas de Educação Financeira na Educação Infantil
  • Magda Regina Cheiran Pereira – Os Caminhos da Eletricidade / Pequenos Olhares, Grandes Leitores
  • Marcia Dassi – Sementes que viram História
  • Mariane Elaine Karsburg Fischer – Dinossauros
  • Marilia Mara Matte – Horta Escolar – Plantando, Cuidando e Colhendo Sabores / Educação Financeira
  • Morgana Voll – Aventura Financeira (Fruteira do Maternal 1 B) / Histórias que cabem na palma da mão / Sabores e histórias indígenas / Memórias do Passado
  • Natana Machado e Silva – Vivenciando a Cultura Indígena
  • Renata Rohde Bolzan – Cultura Africana
  • Rosemeri Martinazzo – Pulmão Limpo / Comer bem para viver bem
  • Rosineide Dalla Corte da Silva – Viaje com a leitura
  • Samanta Diuli Altermann – Gincana estudantil: Aprendizado, cooperação e ludicidade na formação integral dos estudantes
  • Silvia Pretzel – Horta Escolar: Desenvolvendo uma alimentação saudável e nutritiva
  • Vanessa Marcuzzo – Os heróis somos todos nós

Fonte: Prefeitura de Agudo

