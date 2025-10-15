Professores da rede municipal de Agudo são reconhecidos por projetos inovadores em premiação

A noite desta terça-feira, dia 14, véspera do Dia dos Professores, foi marcada por emoção e reconhecimento no Clube Centenário de Agudo. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, realizou a 1ª edição do Prêmio Boas Práticas Docentes, uma celebração à criatividade, ao compromisso e à transformação que os educadores promovem diariamente nas escolas da rede municipal
O evento reuniu dezenas de professores, equipes diretivas, familiares e autoridades, entre elas o prefeito Luís Henrique Kittel e a secretária de Educação Andressa Hoffmann Limana, que destacaram a importância de valorizar o protagonismo docente. “Este evento é uma homenagem àqueles que constroem o futuro de nossa cidade. Cada projeto apresentado é uma semente de transformação”, afirmou o prefeito Kittel em seu pronunciamento.
O prêmio foi criado com o objetivo de incentivar e divulgar experiências pedagógicas inovadoras que vêm fortalecendo a educação municipal. Foram inscritos 42 projetos desenvolvidos por 33 professores, divididos em cinco categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano e 4º ao 5º ano), Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Educação Especial. Os temas abordaram desde a preservação ambiental, inclusão e diversidade cultural, educação financeira e uso de tecnologias educacionais, até práticas de bem-estar e alimentação saudável.
Durante a solenidade, o público aplaudiu as vencedoras que se destacaram por seus projetos:
- Educação Infantil: Mariane Elaine Fischer — “Dinossauros”
- Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano): Magda Cheiran Pereira — “Os Caminhos da Eletricidade”
- Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º ano): Rosemeri Martinazzo — “Pulmão Limpo”
- Ensino Fundamental – Anos Finais: Daiane Cristina de Moura — “Protetores das Águas”
- Educação Especial: Gabriela Nascimento Nogueira — “O Processo de Inclusão Através do Ensino de Libras em Turmas de Classe Regular”
A cerimônia contou com a presença de representantes do Sicredi – Programa União Faz a Vida, PUFV, SEBRAE, além de vereadores e secretários municipais. As instituições parceiras também contribuíram com brindes e avaliações técnicas, reforçando a rede de cooperação que apoia o desenvolvimento educacional de Agudo.
A secretária Andressa Hoffmann destacou o papel da rede municipal como exemplo de comprometimento coletivo. “Os professores de Agudo são protagonistas de uma educação que transforma. Este prêmio é um símbolo de gratidão e reconhecimento por tanto empenho e dedicação.”
Além do reconhecimento público, todos os projetos participantes integrarão a 1ª Revista de Boas Práticas Docentes de Agudo, publicação que reunirá as experiências pedagógicas para compartilhamento com toda a rede e outros municípios, ampliando o impacto positivo da iniciativa
Também, todos professores que se inscreveram no prêmio receberam reconhecimento, foram eles:
- Ana Cláudia de Menezes – Abelhar: Cooperar para preservar
- Ana Maria Rodrigues – Brincar e aprender: empoderando a educação infantil com brinquedos Montessorianos
- Carina Wilke – Como trabalhar a Lei 10.639/03 em uma EMEI
- Carla Medianeira Costa Domingues – Ler, Criar e Movimentar: Vivenciando a literatura através de atividades práticas
- Cristine Carla Kegler – Saúde e qualidade de vida
- Daiane Cristina de Moura Santos – Iogurte Natural Caseiro – Um caso de estudo das bactérias / Protetores das Águas
- Dienifer Tiane Pereira Zitzmann – Instrumentos africanos – Materiais recicláveis
- Dioneia Machado dos Santos – Alimentação Saudável a partir da história: “A cesta de Dona Maricota” / Arte Indígena
- Djenane Magale Zitzmann – A cultura Maker na educação: Robótica na escola
- Gabriela Nascimento Moreira Alfonso – O processo de inclusão do ensino de Libras em turmas de classe regular
- Gilberto Teodoro Besckow – Ervas e chás: um patrimônio cultural a ser redescoberto
- Illana dos Santos Dalmolin – Robótica, Impressão 3D: Estimulando Potencialidades e Funções Executivas no AEE
- Ivanesca Scota – Aventura Ambiental
- Jaine Lais Dias – Cultura indígena e suas formas de representação / Expedição Financeira – Aprender Brincando
- Janaina Carolina Severo – Águas que marcam, vidas que transformam
- Jaqueline Daise Kaufmann – Ambiente Sensorial e Inclusivo: Estratégias de Acolhimento na Educação Especial
- Jucelaine dos Santos Cavalheiro – Arte Indígena
- Lisiane Weber – Revitalizando os espaços: o bem-estar dos alunos no ambiente escolar
- Liziane Maria Bortolas – Educação financeira aliada às boas práticas: empatia e respeito ao próximo
- Luciere Schmidt Datsch – Valorizando a Cultura Africana
- Lunara Renata Schlosser Halberstadt – Práticas de Educação Financeira na Educação Infantil
- Magda Regina Cheiran Pereira – Os Caminhos da Eletricidade / Pequenos Olhares, Grandes Leitores
- Marcia Dassi – Sementes que viram História
- Mariane Elaine Karsburg Fischer – Dinossauros
- Marilia Mara Matte – Horta Escolar – Plantando, Cuidando e Colhendo Sabores / Educação Financeira
- Morgana Voll – Aventura Financeira (Fruteira do Maternal 1 B) / Histórias que cabem na palma da mão / Sabores e histórias indígenas / Memórias do Passado
- Natana Machado e Silva – Vivenciando a Cultura Indígena
- Renata Rohde Bolzan – Cultura Africana
- Rosemeri Martinazzo – Pulmão Limpo / Comer bem para viver bem
- Rosineide Dalla Corte da Silva – Viaje com a leitura
- Samanta Diuli Altermann – Gincana estudantil: Aprendizado, cooperação e ludicidade na formação integral dos estudantes
- Silvia Pretzel – Horta Escolar: Desenvolvendo uma alimentação saudável e nutritiva
- Vanessa Marcuzzo – Os heróis somos todos nós
Fonte: Prefeitura de Agudo