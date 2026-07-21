Professores da rede municipal de Agudo já podem inscrever projetos no Prêmio Boas Práticas Docentes

A Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou oficialmente nesta segunda-feira (20) a 2ª edição do Prêmio Boas Práticas Docentes de Agudo, iniciativa que busca reconhecer, valorizar e divulgar experiências pedagógicas inovadoras desenvolvidas por professores e gestores da rede municipal de ensino.

Após o sucesso da primeira edição, o prêmio retorna em 2026 com o propósito de incentivar práticas que promovam a aprendizagem, fortaleçam a qualidade da Educação Básica e possam servir de inspiração para outras escolas e profissionais da educação. As inscrições estarão abertas de 3 de agosto a 14 de setembro de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio da plataforma 1Doc, com o envio do formulário de inscrição e do relato da prática pedagógica, seguindo o modelo disponibilizado no edital.

O prêmio contempla seis categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano); Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos); Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano); Educação Inclusiva; e Gestão Educacional.

Segundo o regulamento, poderão participar professores e gestores da rede municipal que estejam em exercício no ano de 2026, sendo permitida apenas uma inscrição por candidato. O objetivo é reconhecer projetos que apresentem resultados concretos, inovação pedagógica, possibilidade de replicação e contribuição para o desenvolvimento dos estudantes e da comunidade escolar.

Para a secretária municipal de Educação, Andressa Hoffmann Limana, a segunda edição do prêmio representa mais um passo na valorização dos profissionais da rede municipal e no fortalecimento de uma cultura de inovação nas escolas. “O Prêmio Boas Práticas Docentes nasceu para dar visibilidade ao excelente trabalho realizado diariamente pelos nossos professores e gestores e esta nova edição reforça a valorização dos educadores, incentivando a inovação, a troca de experiências e o protagonismo de quem transforma a aprendizagem dentro das nossas escolas”, destacou.

Além da qualidade do relato apresentado, a comissão avaliadora levará em consideração critérios como objetivos de ensino, metodologia utilizada, avaliação da aprendizagem, interdisciplinaridade, inclusão, formação de valores, envolvimento da comunidade escolar e potencial de replicação da experiência em outras realidades educacionais.

O prefeito Luís Henrique Kittel ressaltou que investir na educação também significa reconhecer aqueles que fazem a diferença no cotidiano das escolas. “Quando reconhecemos e incentivamos nossos profissionais da educação, estamos fortalecendo toda a rede municipal e criando oportunidades para que experiências bem-sucedidas sejam compartilhadas e multiplicadas. É uma iniciativa que valoriza quem dedica sua vida à formação das novas gerações e representa um investimento direto no futuro de Agudo”, afirmou.

A premiação contemplará o melhor projeto de cada uma das seis categorias, além de uma viagem de estudos para os 30 trabalhos mais bem avaliados. Todos os participantes receberão certificado de participação. A divulgação dos vencedores e a cerimônia oficial de premiação estão marcadas para 15 de outubro de 2026, durante a programação da Feira do Conhecimento, no Clube Centenário.

Os interessados podem consultar o edital completo e acompanhar todas as orientações para inscrição no portal oficial da Prefeitura de Agudo aqui.

Fonte: Prefeitura de Agudo