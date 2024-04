Professores da Escola Manuel Albino Carvalho, de Restinga Sêca, participam de formação

Nesta quarta-feira, dia 10, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Restinga Sêca realizou a primeira formação com os professores da EMEIEF Manuel Albino Carvalho, que será a primeira do município a contar com educação em tempo integral, beneficiando as famílias que residem na comunidade quilombola de São Miguel e Rincão dos Martimianos.

A implementação do ensino integral é fruto da Lei Ordinária nº 3.984/2024, que dispõe sobre o sistema aplicado a toda a rede municipal de ensino e, pelo decreto nº 18/2024, a “MAC” foi a instituição escolhida para início do ensino de dois turnos.

A Supervisora da SME, Nageli Raguzzoni Teixeira realizou a explicação das atividades que serão propostas aos alunos durante os turnos, bem como apresentou o aporte financeiro realizado pelo Governo Federal, que totaliza R$ 187 mil, para aquisição de materiais pedagógicos e melhorias, salientando a intenção da SME de dispor da maior variedade disponível de materiais, de modo a diversificar o trabalho dos professores.

À administração municipal coube realizar o investimento em recursos humanos para viabilizar o turno integral, com a nomeação de 4 novos professores (20h semanais), servente de escola (40h) e a disponibilização de uma supervisora pedagógica (40h).

Durante a realização de uma dinâmica, em que as equipes puderam falar sobre suas expectativas quanto à novidade, o Prefeito Paulinho Salerno destacou a importância da ampliação do tempo em sala de aula, como fator de crescimento dos alunos, bem como o trabalho que visa despertar o sentimento de pertencimento ao Município, nas suas diferenças culturais.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca