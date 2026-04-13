Professora de Agudo conquista 2º lugar em prêmio nacional de educação criativa

A educação de Agudo ganhou destaque nacional durante o Prêmio Aprende Brasil Criativo, realizado entre os dias 7 e 9 de abril, em Curitiba (PR). Representando o município, a secretária de Educação, Andressa Hoffmann Limana, acompanhou a professora Ana Cláudia de Menezes, que figurou entre os finalistas da premiação.

O evento reuniu mais de 800 trabalhos inscritos de todo o país, dos quais apenas 15 foram selecionados como finalistas, distribuídos nas categorias Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Educação para Sustentabilidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais.

Entre os destaques, a professora Ana Cláudia de Menezes, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, conquistou o segundo lugar na categoria Anos Iniciais com o projeto “Abelhar – Cooperar para preservar”.

A iniciativa promoveu uma imersão dos alunos no universo das abelhas, abordando sua importância para a polinização e para a produção de alimentos, além de estimular a consciência ambiental desde os primeiros anos escolares.

A comunidade escolar agudense celebrou o resultado, destacando o envolvimento dos estudantes e o trabalho dedicado da educadora. O reconhecimento nacional é motivo de orgulho para Agudo e evidencia o potencial transformador da educação quando aliada à criatividade e à sustentabilidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo