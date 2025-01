Professora da rede municipal de Agudo recebe reconhecimento internacional com projeto de sustentabilidade escolar

A professora da rede municipal de Agudo, Ana Cláudia de Menezes, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, alcançou reconhecimento internacional ao receber o Prêmio Criativos, promovido pelo Instituto Alana. O projeto, intitulado “Semear Sementes Crioulas”, será publicado na revista International Journal of Human Sciences Research (ISSN 2764-0558), destacando a relevância da iniciativa.

Com o apoio do Programa União Faz a Vida (PUFV), promovido pelo Sicredi, além das assessorias do programa Verde é Vida (AFUBRA), da Emater/RS e da Prefeitura de Agudo, o projeto nasceu de uma inquietação: a descoberta, por meio de diálogos e enquetes, de que o hábito de armazenar e trocar sementes crioulas estava praticamente extinto na comunidade local.

A professora Ana explica que o projeto Semear Sementes Crioulas nasceu da curiosidade em torno das Sementes Crioulas, principalmente dos seus benefícios, após surgiu a preocupação dos alunos, consecutivamente das famílias. “Essa curiosidade logo despertou uma preocupação mais ampla, compartilhada pelas famílias, ao constatarem, por meio de diálogos e enquetes, que o hábito de preservar e trocar essas sementes havia praticamente desaparecido da comunidade devido a diversos fatores”, destacou a professora.

A iniciativa envolveu diretamente a turma 51, suas famílias e a comunidade, resgatando tradições culturais e incentivando práticas agrícolas sustentáveis. Durante o processo, os alunos vivenciaram todo o ciclo do projeto, desde a pesquisa até a troca de mudas e sementes, fortalecendo habilidades acadêmicas como oralidade e escrita. A diretora da escola, Lisiane Weber, destacou o impacto coletivo. “Com este projeto, conseguimos mostrar que o aprendizado acontece na troca, na pesquisa e nas experiências vividas pelos alunos, que levarão essas lições para a vida toda”, disse.

A Secretária Municipal de Educação, Andressa Hoffmann Limana, também reforçou a importância de iniciativas como esta, que transcendem a sala de aula e aproximam a escola das necessidades e riquezas culturais da comunidade. “Projetos como o da professora Ana Cláudia são fundamentais para inspirar a comunidade escolar e reforçar o papel transformador da educação na construção de um futuro sustentável e consciente”, finalizou Andressa.

Além de desempenhar um papel crucial na preservação da biodiversidade, a prática de armazenar e trocar sementes crioulas mantém viva a cultura local, promove hábitos alimentares saudáveis, fortalece a sustentabilidade ambiental e consolida a soberania alimentar do país.

Fonte: Prefeitura de Agudo