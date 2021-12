Professor Darlan é eleito diretor da Escola Estadual Érico Veríssimo de Restinga Sêca

O professor Darlan Bittencourt será diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo, de Restinga Sêca, para o triênio 2022/2024. As eleições ocorreram nos dias 30/11 e 1º/12.

Com a votação encerrada, o sistema eletrônico que gerenciou as eleições no Estado informou que a chapa única, composta por Darlan Bittencourt Ribeiro como diretor, Juliana Silveira dos Santos, vice-diretora da manhã, Cintia da Silva, vice-diretora da tarde e Liliane Abrão Silva, vice-diretora da noite, foi eleita com 97,98% dos votos válidos no segmento alunos, pais e responsáveis e 95,35% no segmento professores e funcionários.

O professor Bittencourt agradeceu a confiança depositada pela comunidade escolar ao ser eleito como diretor da instituição e, em sua fala, deixou claro que a escola continuará buscando a legitimidade de itinerários que formem profissionais que possam contribuir significativamente com melhorias na sociedade. Darlan também ressaltou que nas próximas semanas irá divulgar os nomes dos demais profissionais que irão compor a equipe pedagógica de sua gestão.

O atual diretor do educandário é Marcelo Peixoto Marques.

Fonte: Escola Estadual Érico Veríssimo