Proerd realizada formatura em Dona Francisca

Fotos: Prefeitura de Dona Francisca

Ocorreu na noite desta terça-feira, dia 5, no Clube Franciscano, em Dona Francisca, a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Brigada Militar.

Receberam o diploma de conclusão das atividades os alunos do 5º Ano da Escola Estadual de Ensino Médio Maria Ilha Baisch e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Luiz Barchet. As atividades em sala de aula foram ministradas pela soldado Carla Eliana dos Santos, instrutora do Proerd. Solenidade contou com a presença de policiais militares, comunidade escolar, familiares, professores e integrantes da Administração Municipal.

O Proerd tem o objetivo de desenvolver uma ação conjunta entre o policial militar devidamente capacitado, professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência na comunidade escolar. Todos os currículos aplicados em sala de aula possuem técnicas pedagógicas e materiais didáticos específicos.