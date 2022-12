Proerd forma mais uma turma em Faxinal do Soturno

Na manhã desta segunda-feira, dia 12, foi realizada na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Durante o ato, que contou com a participação do mascote do Proerd, um total de 50 alunos receberam o certificado de conclusão das aulas e estão capacitados e habilitados na compreensão dos perigos e de como se manterem afastados das drogas e da violência. Também foram entregues premiações e medalhas aos alunos que se destacaram nas redações.

Entre as autoridades presentes no evento estava Lourenço Domingos Moro, vice-prefeito e secretário municipal da Saúde; a capitã Camila Wilke Prochnow, comandante do 4º Esquadrão da Brigada Militar; Edione Chelotti, diretora da Escola Estadual Professora Adelina Zanchi; e Daniela Zanon, diretora da Escola Estadual São Domingos Sávio.

O Proerd tem o objetivo de desenvolver uma ação conjunta entre o policial militar devidamente capacitado, professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência na comunidade escolar. Todos os currículos aplicados em sala de aula possuem técnicas pedagógicas e materiais didáticos específicos.