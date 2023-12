Produtores rurais de Faxinal do Soturno concluíram o Curso de Inseminação em Bovinos

O município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, realizou neste mês de dezembro o Curso de Inseminação em Bovinos.

As aulas teóricas foram ministradas pelo professor José Bicalho, no Auditório Municipal, e as aulas práticas foram desenvolvidas parte delas no Parque de Exposição e outra na propriedade do José Vicente Giuliani. O curso ocorreu nos dias 14 e 15 de dezembro, totalizando 16h.

Ao todo, 14 agricultores faxinalenses concluíram o curso.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno