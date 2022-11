Produtores participam de encontro sobre produção de peixes em Agudo

Com o crescimento da piscicultura no município de Agudo, tem havido um interesse crescente pelo assunto. Assim, piscicultores de Agudo se encontraram no “Dia de Campo : Produção de Peixes” realizado no último dia 28, para adquirir experiência e troca de informações.

Durante o Dia de Campo, ocorrido na Piscicultura Mundt, teve dois momentos. Durante a manhã, foi realizada duas palestras com temas como: escolha da área para construção de tanques, tratamento e qualidade da água e uso de rações.

As palestras foram ministradas pelas engenheiras agrônomas Kamila Santos e Luana Fernandes Tironi (Extensionistas da Emater), zootecnista Laila Ribeiro Simon (ATR Emater) e pelo engenheiro Tafarel Sá, consultor técnico da SUPRA Rações.

Tratar do assunto piscicultura é trazer para o município, a produção da cultura e/ou elevar o número de produtores desta. E há várias razões pelas quais a piscicultura está se tornando mais popular.

Em primeiro lugar, é uma forma ambientalmente correta de criar peixes. Em segundo lugar, pode ser uma boa maneira de conseguir alimentos saudáveis para o mercado local. E por fim, pode ser uma boa maneira de levar a produção a restaurantes e mercados com ingredientes frescos.

Desta forma, o Dia de Campo acontece para agregar mais conhecimento à produção local e auxilia os produtores a terem um menor risco ao investirem nesta cultura ou em novas culturas, fazendo com que a produção e economia local seja crescente no município.

O “Dia de Campo: Produções de Peixes” foi realizado através da parceria entre Cooperagudo, Supra Rações, Emater/RS e Prefeitura de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo