Produtores já colheram 56% da área semeada de arroz

Nesta semana, os trabalhos de colheita de arroz atingiram 56% no Rio Grande do Sul. O levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz – Irga mostra que já foram colhidos 529.756 hectares dos 945.940 ha semeados no Estado. Os dados são tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia junto aos produtores.

A produtividade média no Rio Grande do Sul segue alta, com 8.902 quilos por hectare. A Fronteira Oeste registra a melhor produtividade entre as seis regionais arrozeiras, com 9.367 kg/ha.

Até o momento, a Planície Costeira Externa segue a mais adiantada entre as seis regiões, com 69,49% (74.565,16 ha dos 107.300,00 ha semeados). Logo após vem a Fronteira Oeste, com 64,76% (180.271,78 ha de 278.349,78 ha). Todas as demais regionais já ultrapassaram os 45%.

Soja em áreas de arroz

No que se refere à soja em áreas de arroz, o Estado registra 366.409 hectares de área semeada. Confira os dados da soja por regional:

Zona Sul, 100.099 há

Campanha, 92.741 há

Planície Costeira Interna, 65.103 há

Central, 37.228 há

Fronteira Oeste, 36.216 há

Planície Costeira Externa, 35.020 ha.

Fonte: Irga