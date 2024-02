Produtores e Técnicos Participam de Palestra sobre Manejo de Pastagens e Metodologia PISA em Evento Regional

Agudo sediou na última terça-feira, dia 20, uma palestra sobre o manejo de pastagens ministrada pelo Dr. Paulo Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), destinada a produtores e técnicos ligados aos programas municipais Gutte Milch, de Paraíso do Sul, e Pro-Leite, de Agudo.

Durante o evento, Carvalho apresentou a eficácia da metodologia Produção Integrada em Sistemas Agropecuários (PISA), destacando casos de sucesso em propriedades que adotam esse método. O foco do PISA é a produção de leite a partir de pastagens gerenciadas de forma racional, combinadas com suplementação.

Os debates abordaram diversos tópicos, enfatizando a importância da assistência técnica qualificada na atividade leiteira. Destacou-se também a necessidade de sistemas produtivos mais resilientes para o sucesso na atividade, além do manejo adequado das pastagens como estratégia para a soberania e redução de custos na produção leiteira. A relevância das parcerias locais para o êxito nos programas de desenvolvimento de atividades agropecuárias também foi discutida.

O evento foi possível graças à parceria entre as Prefeituras de Agudo e Paraíso do Sul, por meio de suas respectivas Secretarias da Agricultura, Sebrae, Sicredi e Emater/RS.

Fonte: Prefeitura de Agudo