Produtores debatem implantação do programa Mais Leite em Ivorá

Em reunião, com os produtores de leite do município de Ivorá no dia 18 de maio, na comunidade de Boca da Picada, foi tratado sobre a implantação do programa Mais Leite no município.

“Esta foi a segunda reunião do grupo para criação do programa Mais Leite”, explica a secretária Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, acrescentando que, participaram do Encontro os produtores de leite, Emater, o médico veterinário da Administração Municipal, Fábio Teixeira; e o vereador, Ivair Mazieiro; entre outros.

Cheila relata que foram discutidos os incentivos e contrapartida do programa e o próximo passo é a Secretaria formatar o programa, apresentar aos produtores e vereadores para fazer os ajustes finais e encaminhar ao Poder Legislativo.

Fonte: Prefeitura de Ivorá