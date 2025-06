Produtores de arroz do Projeto 10+ se reúnem em Dona Francisca para avaliar a Safra 2024/2025

No dia 13 de junho, produtores de arroz de Dona Francisca participaram de uma reunião técnica de avaliação da safra 2024/2025, realizada na Associação Atlética da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal). O encontro teve como objetivo apresentar os resultados do Projeto 10+ e discutir estratégias de manejo da cultura do arroz irrigado.

A abertura da atividade foi conduzida pelo técnico agrícola Giovani Wrasse, do 37º Núcleo Regional de Agudo (37º Nate), que apresentou os dados da safra nos municípios integrantes que são: Agudo, Dona Francisca, Nova Palma e Paraíso do Sul.

Em seguida, o engenheiro agrônomo José Mário Tagliapietra, da Camnpal, abordou as atividades realizadas a campo, destacou alternativas para o controle do arroz vermelho e comentou os principais aspectos do manejo da lavoura.

Implantado em Dona Francisca na safra 2003/2004, o Projeto 10+ é fruto de uma parceria entre Instituro Rio-Grandense do Arroz (Irga), Camnpal, Emater e a Secretaria Municipal da Agricultura. Em sua primeira edição, o projeto contou com a participação de nove produtores, em uma área de 50 hectares, atingindo uma produtividade média de 8.989 kg/ha — superior à média municipal da época, de 7.400 kg/ha. O recorde histórico do projeto foi registrado na safra 2011/2012, com 10.323 kg/ha.

Na safra 2024/2025, a média de produtividade do município foi de 8.750 kg/ha, enquanto o Projeto 10+ alcançou 10.250 kg/ha. Atualmente, 26 produtores participam da iniciativa, cultivando uma área total de 1.080 hectares.

O produtor Fábio Pozzer, com lavouras em Linha Grande e Restinga Sêca (18 hectares), obteve a maior média do Projeto 10+, com 10.600 kg/ha. Ele também alcançou o melhor desempenho individual do município, com uma média de 11.800 kg/ha em uma área de 8,5 hectares. Os produtores Anderson Sinnemann (45 ha), Edemar Sinnemann (21,5 ha), ambos da localidade de Formoso, e Moisés Giordani (90 ha), de Linha Grande, obtiveram a segunda melhor média do projeto: 10.000 kg/ha.

Ao final do encontro, os participantes foram recepcionados com um jantar de confraternização.

Fonte: Camnpal