Produtor tem até esta quinta-feira para se inscrever na Etapa Safrinha do Troca-Troca de Sementes

Acaba nessa quinta-feira, dia 19, o prazo de inscrição para o Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo. O projeto, que auxilia a produtores de todo o Rio Grande do Sul, atualmente se encontra na segunda fase, a Etapa Safrinha.

O Assistente Técnico Estadual (ATE) em Culturas, Alencar Rugeri, explica a importância e o diferencial do programa para produtores rurais de milho e sorgo. “A grande vantagem do Troca é que ao invés de você investir em sementes, que tem subsídios colocados, possibilita você fazer um investimento em outros insumos para potencializar o rendimento”.

Rugeri considera a segunda fase do projeto, uma alternativa de ação mais recompensante para os produtores. “Uma estratégia ao nosso modo das mais inteligentes que tem para que nós possamos, quiçá, ter aí uma contribuição muito importante do Troca para nós termos uma autossuficiência de milho no Estado, que isso para nós é essencial”, explica o ATE.

Os interessados em se inscrever no Troca-Troca de Sementes, devem procurar a prefeitura, sindicato, associações ou o escritório municipal da Emater/RS-Ascar do seu município. Informações também podem ser obtidas nos escritórios regionais e Central da Instituição.

Fonte: Emater