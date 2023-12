Produção Leiteira de Agudo supera desafios climáticos e receberá incentivos adicionais em 2024

Agudo comemorou no último sábado, 9 de dezembro, não apenas o encerramento do ano, mas também o êxito da sua produção leiteira em 2023, que permaneceu robusta apesar dos desafios climáticos. O evento foi realizado no Balneário Doss, na Linha Boêmia, e contou com a presença de produtores e autoridades. Conforme dados da Emater, o município alcançou a marca de mais de um milhão de litros de leite, totalizando 1.856.275 litros, destacando-se acima da média de anos anteriores.

A bacia leiteira de Agudo, atualmente a terceira fonte de arrecadação do município, é motivo de orgulho para os idealizadores e participantes do programa. O “Pro-Leite Agudo”, promovido pela Prefeitura em conjunto com órgãos técnicos, científicos e financeiros, visa capacitar os produtores, melhorar a qualidade de vida nas áreas rurais, gerar emprego e renda, e estabelecer possibilidades de crescimento para pequenos e grandes produtores.

Durante a reunião de encerramento, o prefeito Luís Henrique Kittel anunciou que em 2024 a produção leiteira receberá mais incentivos, incluindo um kit ensilagem, com um ensiladeira e reboque. “O agro move Agudo, o país e o mundo, mantenham-se firmes”, destacou o prefeito. Kittel ainda relembrou que neste ano, o mandato adquiriu para uso dos produtores vinculados ao Pro-Leite um ultrassom, uma grade aradora e um subsolador. “Com esses equipamentos de ultrassom, além dos implementos agrícolas, os produtores de gado de leite tem acesso a ferramentas importante para o monitoramento da saúde dos animais, para a otimização do processo de reprodução e produção de leite”, finaliza o gestor.

Claudia Bernardini, extensionista da Emater, destacou os esforços do Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite, conhecido como “Pro-Leite”. Ela enfatizou que, no próximo ano, o programa concentrará seus esforços na redução de custos para a produção, visando aprimorar ainda mais a rentabilidade dos produtores.

A produção leiteira de Agudo também conta com o apoio da Techvet Júnior, uma empresa formada por acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A parceria oferece assistência técnica aos produtores por meio de convênio com o poder público.

Ainda, durante a reunião de encerramento, realizada no Balneário Doss, Semildo Gomes, presidente da Associação dos Produtores de Leite de Agudo (APROLEITE), expressou sua gratidão à Prefeitura e à Emater pelo apoio ao longo do ano. Ele ressaltou a importância dos implementos agrícolas para o sucesso da produção e destacou que a APROLEITE foi fundada ao longo de 2023, representando um marco significativo para a comunidade agrícola.

Com o comprometimento da comunidade e o apoio contínuo da Prefeitura de Agudo, a produção leiteira de Agudo continuará a prosperar, consolidando-se como um exemplo de sucesso na bovinocultura de leite. A expectativa é de que os incentivos em 2024 impulsionem ainda mais o setor, fortalecendo a posição de Agudo como referência na produção leiteira.

Fonte: Prefeitura de Agudo