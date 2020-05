Produção de molho de tomate na Cândida Zasso, em Nova Palma

Na segunda- feira, dia 25 de maio, a nutricionista Márcia Somavilla, juntamente com as merendeiras, Elisiane Busanello e Solange Rossato, da Escola Cândida Zasso, de Nova Palma, realizaram a produção de molho de tomate, utilizando tomates produzidos pelos alunos da Coopenpalma (Cooperativa dos Estudantes de Nova Palma). O molho de tomate produzido nessa ocasião servirá para a alimentação escolar dos alunos da Cândida Zasso.

“É com muita alegria que o nosso Horto Municipal começa a mostrar o seu funcionamento apresentando os resultados do seu investimento, cada vez mais vamos observar este tipo de ação sendo realizada”, relata a nutricionista, que salienta também que já foi realizada o plantio de mais hortifruti para colheita no segundo semestre deste ano.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma