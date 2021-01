Processo Seletivo do Colégio Politécnico e Ctism da UFSM recebe inscrições até 16 de fevereiro

O Processo Seletivo do Colégio Politécnico e do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (Ctism) para ingresso em 2021 recebe inscrições até o dia 16 de fevereiro. As vagas são para o Ensino Médio do Politécnico, cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Ctism e cursos técnicos subsequentes (pós-Médio) de ambos os colégios da Universidade Federal de Santa Maria.

A prova do Ensino Médio e dos cursos integrados será realizada no dia 5 de março, e a dos cursos técnicos, no dia 7 de março, com possibilidade de adiamento devido à pandemia (ver abaixo). Ambas ocorrerão das 9h às 13h, com 50 questões objetivas.

No dia 1º de março, será divulgada a lista de inscrições homologadas, com local de prova, no endereço eletrônico do Processo Seletivo dos Colégios da UFSM, www.ufsm.br/colegios, link “Processos Seletivos”, sublink “Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria” ou “Colégio Técnico Industrial de Santa Maria”, conforme a opção pessoal.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição ao processo seletivo, cujo valor é de R$ 50,00, pode ser feita até quinta-feira (21). O resultado será divulgado na sexta (22).

Os cursos oferecidos no Ctism são: Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Mecânica; Técnico em Segurança do Trabalho; e Técnico em Soldagem.

No Politécnico os cursos disponíveis são: Técnico em Administração; Técnico em Alimentos; Técnico em Agricultura de Precisão; Técnico em Agricultura; Técnico em Agropecuária; Técnico em Contabilidade; Técnico em Cuidados de Idosos; Técnico em Enfermagem; Técnico em Farmácia; Técnico em Geoprocessamento; Técnico em Informática; Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Paisagismo; Técnico em Secretariado; e Técnico em Zootecnia.

Clique AQUI para mais informações sobre vagas, Manual do Candidato e link para inscrições.

Normas de biossegurança serão obrigatórias para a prova objetiva

Devido à pandemia de Covid-19, a participação das pessoas inscritas, de acordo com o Manual dos Candidatos, estará submetida à adoção das normas e protocolos de biossegurança, seguindo as orientações da Comissão de Biossegurança da UFSM.

Antes de chegar à UFSM, o candidato e a pessoa acompanhante (no máximo uma) devem utilizar máscara de proteção facial, com a qual deverão permanecer durante todo o período de prova e de trânsito pelo campus da UFSM. Porém, a partir das 9h, pessoas não inscritas no processo seletivo não devem permanecer no local. Deve-se sempre observar o distanciamento mínimo de dois metros das demais pessoas participantes ou integrantes da Comissão Fiscal.

Na porta de entrada do prédio de prova, as pessoas participantes terão sua temperatura aferida. Não poderão realizar a prova aquelas com temperatura corporal acima de 37,8ºC, sintomas típicos de Covid-19 ou de doenças respiratórias. As demais normas de biossegurança a serem adotadas para a segura realização do processo estão descritas nos apêndices A e B do Manual dos Candidatos.

Possibilidade de adiamento da prova objetiva

Conforme o Manual dos Candidatos, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19 descritas no Manual de Biossegurança da UFSM, nos decretos executivos do município de Santa Maria e no Monitoramento de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul, a prova objetiva presencial do Processo Seletivo aos Colégios da UFSM poderá ser mantida, adiada ou cancelada de acordo com os seguintes prazos e condições.

– A prova objetiva presencial para a seleção do Ensino Médio e Médio integrado ocorrerá no dia 5 de março, e a dos técnicos subsequentes no dia 7 de março, caso a cidade de Santa Maria esteja oficialmente em bandeira amarela ou laranja no dia 2 de março de 2021.

– A prova objetiva presencial do Ensino Médio e Médio integrado será adiada para o dia 12 de março, e a dos técnicos subsequentes, para 14 de março, caso Santa Maria esteja oficialmente em bandeira vermelha ou preta no dia 2 de março.

– A prova objetiva presencial será cancelada e será realizado um sorteio, em data a definir, caso Santa Maria esteja oficialmente em bandeira vermelha ou preta nos dias 2 e 9 de março.

Fonte: UFSM