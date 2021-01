Primeiro projeto do Prêmio Multicultural Nova Palma será apresentado Neste sábado

Neste sábado, dia 23 de janeiro, será executado o primeiro projeto dos inscritos e contemplados no Edital Prêmio Multicultural Nova Palma, lançado em outubro do ano passado pelo Município de Nova Palma e que contou com recursos do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

Das 10h às 11h, Eduarda Terra Felipetto apresentará a mostra “Exposição de Lettering – Mensagem Emocional e Materiais Usados”, no seu ateliê recentemente inaugurado, na Rua Gioseph Piovesan.

A técnica de lettering consiste na arte do desenho de letras de forma estilizada.

A mostra contará com todos os cuidados necessários para o momento, reforça Eduarda, como limite de pessoas por vez no espaço, exigência do uso de máscara e álcool gel à disposição, e estará disponível posteriormente também no formato digital nas páginas do Instagram e Facebook da autora.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma