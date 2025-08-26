Primeiro Grupo Reflexivo de Gênero de Nova Palma foi finalizado

No último dia 18 de agosto, foi encerrado o primeiro Grupo Reflexivo de Gênero em Nova Palma, promovido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. A iniciativa foi conduzida pela psicóloga Fabiane Schott, pela assistente social Carla Castro e pelo assessor jurídico Francisco Sartorio.

O grupo, formado por homens, teve encontros regulares com o intuito de estimular a reflexão individual sobre as motivações que os levaram a participar e sobre novas formas de lidar com conflitos, priorizando o diálogo e o respeito, em vez da violência.

Ao final das atividades, os participantes destacaram a importância do espaço para aprendizado e relataram mudanças de comportamento, aplicando os conhecimentos adquiridos nas relações atuais e futuras, não apenas com mulheres.

Segundo as profissionais, o desempenho do grupo foi satisfatório, com boa participação nas atividades e apropriação dos conteúdos abordados. De acordo com eles, os integrantes já estão colocando em prática as reflexões trabalhadas durante os encontros.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma