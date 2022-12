Primeira oficial mulher do 1º RPMon e primeira mulher a comandar o 3º e 4º Esquadrão da Brigada Militar visita Restinga Sêca

Foto: Norton Avila/Rádio Integração

Na manhã desta terça-feira, dia 27, a capitã Camila Wilke Procknow, natural de Agudo, cumpriu agenda de trabalho em Restinga Sêca. Ela é a primeira oficial mulher a pertencer ao 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), com sede em Santa Maria, e a primeira mulher a comandar o 3º e 4º Esquadrão da Brigada Militar.

Recebida pelo tenente Paulinho Fernandes, comandante do pelotão da Brigada Militar restinguense, na agenda de trabalho estava uma visita ao prefeito Paulinho Salerno e na sede da guarnição no município. “Estou retornando agora para a região com muita vontade de trabalhar, de dar o meu melhor e fazer a Brigada Militar continuar exercendo o trabalho de excelência que vem fazendo aqui há muitos anos”, revela a capitã Camila.

Ela ingressou na Brigada Militar em abril de 2021 depois de ser aprovada em concurso público, oportunidade que realizou o Curso Superior de Polícia Militar (CSPM) em Porto Alegre, quando concluiu a formação em julho deste ano. Após, atuou na Capital e fez especialização dentro da própria Brigada Militar.

No último dia 7 de dezembro se apresentou em Santa Maria, quando passou a ser a primeira oficial mulher a pertencer ao 1º RPMon. Além disso, foi designada a comandar o 3º e 4º Esquadrão da Brigada Militar e que compreende 18 municípios da região, mais o Bairro Camobi, quebrando outro tabu: ser a primeira mulher a estar à frente dos dois esquadrões.

Entre as atribuições da capitã Camila nesta nova etapa da sua vida profissional está o de coordenar as ações a serem realizadas nos municípios de abrangência, tanto na parte administrativa como operacional.