Primeira audiência do processo do assalto de uma joalheria de Restinga Sêca ocorrerá nesta terça-feira

Foto: Arquivo 2021/Rádio Integração

Está agendada para esta terça-feira, dia 1º, às 13h30min, no Fórum de Restinga Sêca, a primeira audiência do processo sobre o assalto de uma joalheria ocorrido no ano passado no município.

Presidida pela juíza Juliana Tronco Cardoso e contando com reforço no policiamento por parte da Brigada Militar, a audiência será de forma mista, ou seja, parte presencial e parte pela internet.

O processo envolve seis réus acusados de participação no assalto de uma joalheria. São cinco homens, todos presos, e uma mulher que responde em liberdade. Destes, apenas um não irá participar da audiência em razão de pedido de dispensa. Dos cinco que participarão, dois réus que estão presos no Presídio de Agudo estarão presencialmente. Além disso, participarão as vítimas e testemunhas.

Relembre o crime

Uma joalheria de Restinga Sêca, localizada na Av. Júlio de Castilhos, foi assaltada na tarde do dia 8 de junho de 2021. Criminosos entraram armados no estabelecimento e agrediram o proprietário na cabeça. Do local foram levadas jóias, relógios e óculos. Imagens do sistema de videomonitoramento gravaram a ação criminosa.

Diante do ocorrido, Brigada Militar e Polícia Civil iniciaram operação para prender os suspeitos, quando buscas se concentraram nas comunidades de Vila Rosa, Barro Vermelho, São Miguel, entre outros pontos. Ação contou com apoio do efetivo de Santa Maria e de um helicóptero.

Durante a ofensiva da polícia, seis pessoas foram presas e o veículo utilizado no crime foi apreendido.