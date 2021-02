Primeira apuração do Irga aponta para 12 mil hectares colhidos no Estado

O Rio Grande do Sul já está colhendo arroz da safra 2020/2021. O primeiro levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz – Irga – revela que foram colhidos até o momento 12.467 hectares, o que representa 1,32% da área total semeada de 944.841 ha.

Os dados são da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações apuradas na última semana pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia.

A Fronteira Oeste responde por mais da metade do colhido no Estado, com 6.893 ha (2,48% do semeado). Mas a mais adiantada é a Planície Costeira Interna, com 3,21% do semeado (3.441 ha colhidos até agora).

Confira a evolução dos estádios fenológicos nas regionais

Fonte: Irga