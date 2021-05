Primeira Agroindústria de Paraíso do Sul está em processo de ampliação

A Emater juntamente com a Secretaria de Agricultura deu início ao processo de planejamento em 2015 o que apontou, através de diagnósticos, as necessidades de se buscar a diversificação das atividades e renda das famílias rurais do município. Executou-se então, uma Chamada Pública de Diversificação do Tabaco em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), onde houve a participação de 91 famílias paraisenses.

Foram realizadas reuniões, seminários, excursões, cursos de capacitação dos produtores, auxílio na busca de novos mercados, até a consolidação da Agroindústria.

Vale ressaltar que a Chamada Diversificação do fumo não tem como objetivo excluir a produção nas propriedades, mas é uma questão de organizar a propriedade e saber conciliar o fumo com outras culturas. Não dependendo exclusivamente do tabaco, mas indicando um caminho voltado para a sustentabilidade e diversidade das culturas.

Após o estudo inicial constatou-se que a família de Samuel e Mônica Broll, além do fumo, produzia melado e comercializava informalmente. Tendo então, nessa propriedade a possibilidade de legalizar para criar novas possibilidades de comercialização do produto.

A família participou de um Curso de Derivados de Cana, em Paraíso do Sul, com instrutores do Senar e também participou do Curso de Boas Práticas de Fabricação, no Centro de Treinamento da Emater em Caxias do Sul.

Após foram cadastrados no Programa Estadual de Agroindústria Familiar – PEAF, o que propiciou incentivos, como a facilidade de crédito, a tributação diferenciada, assistência técnica, inspeção, certificação de origem, comercialização, e com isso ficaram aptos a receber recursos oriundos da Consulta Popular. Estes recursos foram aplicados na aquisição de equipamentos e nos trâmites do processo de legalização.

A inauguração da MMS – Agroindústria de Paraíso do Sul ocorreu em 26 de outubro de 2018 e encontra-se em processo de ampliação. A produção, atualmente, conta com oito hectares de cana de açúcar o que rende entre 65 a 70 kg de produto por dia. A família optou também pelo plantio de figo o que possibilita a produção de geleias. Dentre os produtos comercializados estão o melado, açúcar mascavo, rapadura e geleia de figo.

Em busca de diversificação dos produtos a família está ampliando sua plantação o que possibilitará a produção de cachaça, projeto que se encontra em andamento e será colocado em prática até o próximo ano.

