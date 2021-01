Previsão do Calendário Escolar 2021 em Nova Palma

A Secretaria Municipal da Educação de Nova Palma, respeitando o contexto pandêmico vivido em todo o mundo e a necessidade das crianças em seus diferentes níveis de ensino, publicou a previsão do calendário escolar para 2021:

Profissionais de Educação e Servidores – início em 1º de fevereiro – Atividades de rotina escolar, elaborar planos de aula, sondagem diagnóstica das turmas.

Jornada Pedagógica – Formação do Corpo Docente: 26 a 28 de fevereiro (Live às 19h pelo Google meet ).

Educação Infantil (Pré A e B) – início em 8 de março para os professores e alunos. O atendimento deverá ser, preferencialmente, presencial, de acordo com a realidade e espaço físico de cada instituição e no modelo híbrido de ensino, conforme as situações necessárias.

Ensino Fundamental : (1º ao 5º ano): O atendimento deverá ser, preferencialmente, presencial, de acordo com a realidade e espaço físico de cada instituição e no modelo híbrido de ensino, conforme as situações necessárias.

Ensino Fundamental : (6º ao 9º ano ) início em 11 de março. O atendimento deverá ser, preferencialmente, presencial, de acordo com a realidade e espaço físico de cada instituição e no modelo híbrido de ensino, conforme as situações necessárias.

Educação Infantil: (Berçário I,II, Maternal II, III): 5 de abril.

Recesso Escolar de Inverno: 26 à 30 de julho

Encerramento: 17 de dezembro.

As atividades presenciais serão organizadas com no máximo 50% do total das turmas e capacidade dos espaços físicos, obedecendo aos protocolos e seguindo os Planos de Contingência elaborados pela Equipe Gestora de cada Escola e aprovado pelo COE Municipal (Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19) , ressaltando que o COE Institucional serão responsáveis pelo controle e execução dos protocolos a serem seguidos, preservando assim a saúde de todos.

Alunos e/ou profissionais em grupo de risco, deverão encaminhar diagnóstico médico atualizado. Os alunos terão seus direitos de aprendizagem garantidos no ensino remoto. Os profissionais de ensino garantirão sua efetividade em trabalho home office. Pais que optarem por não enviar os alunos à escola devem comparecer a mesma para assinaram termo de compromisso.

Enfatiza-se que cada escola estabelecerá um plano de retorno próprio de acordo com as características estruturais e capacidade de cada prédio.

Para mais informações e detalhamento de funcionamento, deve-se entrar em contato com cada unidade de ensino.

A Secretaria da Educação reforça que as atividades escolares serão iniciadas dessa forma, podendo sofrer alterações durante o ano letivo.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma