Prestando contas do “Plante Saúde, essa ideia gera frutos” de Agudo

Servidores da Unidade Básica de Saúde Tia Laurinha, do Bairro caiçara, em Agudo, estiveram em audiência com o prefeito Valério Trebien na quinta-feira, dia 20, quando apresentaram um relatório do projeto “Plante Saúde, essa ideia gera frutos”. O projeto tem por objetivo manter e organizar os terrenos pertencentes aos moradores do Bairro Caiçara. Assim, mudas de árvores frutíferas são trocadas por lixo.

O dia D de coleta do lixo aconteceu no dia 1º de junho de 2019, sendo distribuídas mais de 260 mudas de árvores, beneficiando 84 famílias do Bairro. Para a ação estiveram envolvidos 27 pessoas, entre profissionais da UBS Tia Laurinha; Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito; empresa de reciclagem de lixo de Élio Kegler; Vigilância em Saúde; Comissão Municipal de Resíduos Sólidos e Emater. Foram recolhidos TVs, sofás, colchões, camas, fogões à lenha e a gás, computadores, roupas, bicicletas, balcões de cozinha, máquinas de lavar e entulhos em geral, totalizando dez cargas de caminhões. Foram investidos R$2.349,00 na aquisição das mudas.

Além de proporcionar um ambiente mais limpo, o projeto também, visa evitar a disseminação de insetos, roedores e animais peçonhentos, tornando os pátios mais salubres e seguro aos moradores. O projeto deverá ter continuidade neste ano.

Fonte: Prefeitura de Agudo