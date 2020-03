Preso em Restinga Sêca o jovem que confessou ter assassinado taxista em Cachoeira do Sul

A Polícia Civil de Cachoeira do Sul, com apoio de policiais da Delegacia de Polícia de Restinga Sêca, cumpriram no final da tarde desta terça-feira, dia 10, um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um jovem de 19 anos, acusado de ser o autor do assassinato a um taxista em Cachoeira do Sul. A prisão ocorreu na localidade de Silêncio, interior de Restinga Sêca.

Segundo a polícia, o rapaz está respondendo na Justiça pela morte de Paulo Rogério da Rosa Morales, de 54 anos, que foi encontrado morto na madrugada do último dia 1º de fevereiro na BR-153, perto do trevo do Horbach, em Cachoeira do Sul. O corpo do taxista apresentava um corte no pescoço e foi localizado no acostamento da rodovia, por volta das 2h. O táxi, uma GM Spin, foi encontrado abandonado numa estrada rural no município de Novo Cabrais.

Conforme registro, no mesmo dia do fato a Brigada Militar de Novos Cabrais prendeu o jovem e apreendeu uma adolescente de 15 anos, ambos suspeitos de participação no crime. De acordo com as informações da Brigada Militar, o casal confessou ter matado Paulo Rogério. Depois de preso, o Tribunal de Justiça concedeu liberdade ao acusado levando em consideração o fato do jovem ser réu primário, não ter condenação anterior, ser menor de 21 anos e ter confessado o crime.

Depois da prisão em Restinga Sêca, o rapaz foi encaminhado ao Presídio de Cachoeira do Sul.