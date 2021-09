Presidente do Condesus avalia positivamente agendas em Brasília

De segunda a quinta-feira, dias 20 a 23 de setembro, uma comitiva liderada pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) esteve em Brasília. O prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, atual presidente do Consórcio, integrou o grupo, que participou de reuniões em ministérios e gabinetes de deputados federais.

Conforme o chefe do Executivo faxinalense, a avaliação é positiva. “Foram dias positivos, onde a Quarta Colônia deu mais um passo importante como região para consolidação de sua imagem. Isso abre portas para obtenção de recursos que são importantes para os municípios. É um trabalho permanente que devemos fazer”, afirma.

Entre os compromissos na capital federal, a comitiva esteve em uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para tratar sobre recursos para obras em áreas rurais, como barragens, estradas e asfaltamento, além da construção de rotas com incentivo ao turismo. Também tiveram audiência no Ministério da Agricultura, solicitando verbas para a aquisição de máquinas, entre elas retroescavadeiras, escavadeira hidráulica e caminhões. Já no Ministério do Turismo, a audiência teve como pauta a apresentação do Projeto Geoparque Quarta Colônia e o pedido de investimentos, em torno de R$ 2 milhões, no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica e na sinalização de todo o território da região.

Além das audiências nos ministérios, o grupo participou de encontros com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e nos gabinetes do senador Luis Carlos Heinze (Progressistas/RS) e dos deputados federais Pedro Westphalen (Progressistas/RS), Márcio Biolchi (MDB/RS) e Paulo Pimenta (PT/RS). O prefeito Clovis ainda esteve no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para tratar sobre a liberação dos recursos para a conclusão do ginásio na Vila Verde Teto.

Integraram a comitiva, além do mandatário faxinalense, os prefeitos de Dona Francisca, Olavo Cassol, de Ivorá, Saulo Piccinin, de Restinga Seca, Paulo Salerno, de Nova Palma, André Rossato, de São João do Polêsine, Matione Sonego, o vice-prefeito de Pinhal Grande, Selmar Durigon, a Secretária Executiva do Condesus, Valserina Bulegon Gassen e a Gestora de Projetos do Condesus, Juliana Vendruscolo. Os deputados federal Osmar Terra (MDB/RS) e estadual Beto Fantinel (MDB/RS), acompanharam o grupo nas audiências.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno