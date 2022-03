Presidente do Condesus avalia positivamente a viagem a Brasília

Depois de dois dias em Brasília para a defesa de projetos importantes para a região da Quarta Colônia, o prefeito de Faxinal do Soturno e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), Clovis Alberto Montagner, avalia positivamente a viagem realizada pela comitiva de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e representantes do Condesus.

Para ele, além da atuação política na busca de apoios necessários, foram apresentados projetos relevantes para a região, como a ampliação da estrutura do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa/UFSM) com a finalidade de atração turística, defendida no Ministério do Turismo na terça-feira, dia 22.

Além disso, em visita ao gabinete do senador Luis Carlos Heinze (PP) foi anunciado o recurso de R$ 300 mil para o calçamento da estrada do Cerro Comprido até a Ermida São Pio.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno