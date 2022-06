Presidente da Federarroz é reconduzido ao cargo para o triênio 2022/2025

Presidente, Alexandre Velho, foi reeleito para mais um mandato



A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz) realizou nesta sexta-feira, 10 de junho, a eleição da nova diretoria da entidade para o triênio 2022/2025. Os atuais presidente, Alexandre Velho, e vice-presidente, Roberto Ghigino, foram reconduzidos ao cargo. A Assembleia Geral Ordinária de Eleição de Diretoria ocorreu no Master Premium Grande Hotel, em Porto Alegre(RS), e contou com a participação de representantes das Associações com direito a voto.

Alexandre Velho fez uma avaliação da gestão atual com destaque para os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, assim como as ações realizadas pela entidade nos últimos três anos no sentido de fortalecer o setor. Também salientou a abertura de novos mercados, como o mexicano, e a evolução positiva da Abertura Oficial da Colheita do Arroz em termos de público e participação de expositores nacionais e internacionais.

Na sua fala já eleito por aclamação, Velho agradeceu pela confiança depositada em seu trabalho. Ressaltou que o protagonismo alcançado na produção de arroz, representando mais de 70% da produção nacional, exige que os pleitos do setor sejam levados adiante. Lembrou que a necessidade de alimentos será cada vez maior e o Brasil é o único país que tem condições de aumentar fortemente o fornecimento de alimentos no mundo. “São desafios que nos obrigam a buscar soluções por meio do conhecimento e de ferramentas que ajudem o produtor a se manter na atividade”, enfatizou, destacando que o setor arrozeiro é muito importante para a segurança alimentar brasileira.

Velho também colocou a necessidade de uma gestão eficiente em todo o processo produtivo e a busca cada vez mais pela sustentabilidade na prática agrícola. “O desafio de fazer diferente vai continuar norteando as nossas ações nos próximos anos. Me sinto com uma grande responsabilidade de levar à frente as demandas do setor, e podem ter certeza que vou continuar lutando para manter o sucesso na nossa atividade”, afirmou.



Fonte Agência AgroEffective