Presidente da Assembleia Legislativa do Estado irá cumprir agenda em Restinga Sêca

O deputado estadual, Gabriel Souza (MDB), irá cumprir agenda em Restinga Sêca nesta quinta-feira, dia 1º. A informação foi confirmada pelo prefeito restinguense Paulinho Salerno.

Na agenda ao longo do dia está uma visita na Prefeitura, Hospital de Caridade São Francisco, Serviço Municipal de Esterilização e Controle Populacional de Animais (Clínica de Castração), Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) e Termas Romanas. Já à noite o deputado irá participar de uma reunião-jantar com os prefeitos do MDB e demais lideranças do partido.

Para as agendas serão respeitados os protocolos de prevenção ao Covid-19.