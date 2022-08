“Preparando-se para o mercado de trabalho” será tema de palestra em Faxinal do Soturno

O Projeto Escola de Formação, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Faxinal do Soturno (Acis), realizará nesta quinta-feira, dia 18, às 14h, a palestra “Preparando-se para mercado de trabalho”.

A palestrante convidada é a professora Juliana Righi, que tratará sobre como se portar em uma entrevista de trabalho, além de ensinar a montar um currículo profissional. O evento será realizado na Câmara de Vereadores e é aberto à comunidade.

As inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Cras ou pelo telefone/WhatsApp (55) 99131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno