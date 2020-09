Prêmio Sustentabilidade da Federasul vai para o Projeto Verde é Vida da Afubra

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), por meio do Projeto Verde é Vida, foi confirmada como agraciada no 8º Prêmio Vencedores do Agronegócio, na categoria Sustentabilidade. Promovido pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o Prêmio é dividido nas categorias: Antes da Porteira (Indústria de Insumo, Máquinas e Equipamentos), Dentro da Porteira (Produção Agropecuária e Agroindústria), Depois da Porteira (Distribuição, Serviço de Apoio ao Agronegócio), Sustentabilidade (Social, Econômica e Ambiental) e Elas do Agro (liderança feminina que se destaca pelo relevante trabalho no cenário agro). Por causa da pandemia do Covid-19, esta edição do Prêmio terá sua entrega realizada de forma virtual, no dia 30 de setembro, das 12 às 13h30min, com transmissão pelo facebook.com/federasul.

O vice-presidente da Afubra, Marco Antonio Dornelles, destaca que a Afubra “ficou muito feliz por ter sido contemplada com o 8º Prêmio Vencedores do Agronegócio. É o reconhecimento que confirma o compromisso da Afubra em desenvolver ações aos nossos associados, através das escolas dos seus filhos e suas comunidades no meio rural”. Dornelles ainda lembra que esse é o segundo prêmio Sustentabilidade, concedido pela Federasul, que o Projeto Verde é Vida recebe.

O Projeto Verde é Vida estará representado no Prêmio pelo seu Curso de Atualização a Distância (CAD), oferecido a todos os professores das escolas parceiras, com o objetivo de promover o desenvolvimento rural, valorizando a agricultura familiar e contribuindo com a permanência das famílias no campo. O primeiro curso oferecido foi o de Educação Socioambiental Rural, que teve sua estrutura formada por 14 disciplinas divididas em três módulos que corresponderam a 46 videoaulas. O curso teve uma carga horária de 180 horas, concluído em dezembro de 2019, que foi comprovado através de um certificado do Projeto Verde é Vida. Para 2020, abriu-se uma nova turma.

Além da Afubra, os agraciados da 8ª edição do Prêmio são: Antes da Porteira – Simbiose Indústria de Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos, de Cruz Alta; Dentro da Porteira – Cooperativa Languiru, de Teutônia; Depois da Porteira – Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, de Rodeio Bonito; e Elas no Agro – Neiva Wurfel Ebrin, de Horizontina.

Fonte: Afubra