Prêmio Multicultural Nova Palma – divulgados os projetos selecionados

O Município de Nova Palma publicou em seu site, a lista dos projetos inscritos no Edital “Prêmio Multicultural Nova Palma” selecionados após a análise da Comissão Avaliadora, composta por Rodrigo Marquez, produtor cultural, Diego Hahn, assessor de Cultura e Turismo do município, e Maria Neli Pippi, representando a sociedade civil com atuação na área da Cultura.

Todos os 25 projetos inscritos foram aprovados e selecionados (os dois projetos classificados como suplentes, nas categorias Artesanato e Memória e Patrimônio, também estão aptos a serem premiados pelo remanejamento de recursos das vagas sobrantes nas demais categorias), mas será mantido, de qualquer forma, o prazo para recursos até a próxima segunda-feira, 23 de novembro, caso qualquer proponente deseje contestar o resultado, solicitar revisão de nota ou classificação.

Caso não sejam enviados recursos até a segunda-feira, já a partir de terça-feira, 24 de novembro, será considerado este então o resultado final e no decorrer da semana o Departamento de Cultura e Turismo do Município entrará em contato com os selecionados para proceder com a contratação dos mesmos para o repasse dos recursos, provenientes do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

O Município de Nova Palma parabeniza desde já todos os selecionados, que com seus projetos e seu esforço para participar do prêmio contribuem com a valorização e a difusão da cultura nova-palmense.

Clique AQUI e acesse os projetos selecionados.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma