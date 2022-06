Prêmio “Agro Agudo” vai reconhecer produtores rurais destaques do município

Com o objetivo de reconhecer os agricultores familiares considerados como destaques nos principais segmentos agropecuários de Agudo, a Prefeitura de Agudo lançou neste mês a primeira edição do Prêmio “Agro Agudo”.

Com inscrições abertas até dia 5 de julho, a iniciativa vai premiar produtores destaques nas seguintes categorias: Produção de Arroz Irrigado, Produção de Tabaco, Bovinocultura de Leite, Produção de Moranguinho, Produção de Soja, Produção de Hortifrutigranjeiro e Artesanato em Madeira. Outras duas categorias também estão em evidência, a “Mulher Agro Destaque” e “Jovem Agro Destaque”. O objetivo dessas é incentivar o trabalho da juventude e das mulheres no meio rural e reconhecer as suas contribuições para a agricultura do município.

Conforme o secretário municipal de Agricultura, Giovane Neu, trata-se de uma iniciativa que busca valorizar o meio rural e a classe produtora do município. “Um concurso que vem para carimbar e reconhecer os nossos produtores”, disse Giovane.

O processo de seleção se por meio de avaliação de fotos que representem cada categoria e será dividido em duas etapas. Na primeira, uma Comissão Julgadora formada por cinco membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comdera), com conhecimento nos diversos setores da atividade agropecuária, irá selecionar até cinco imagens em cada categoria, a partir de critérios como criatividade, originalidade e representatividade. Na segunda etapa, as cinco fotos selecionadas por categoria irão para voto popular nas redes sociais da Prefeitura de Agudo.

O primeiro colocado em cada categoria receberá a premiação na forma de um troféu e um Certificado. Os demais selecionados receberão o reconhecimento na forma de um Certificado.

Para efetuar a inscrição, os produtores rurais devem encaminhar o nome completo, categoria selecionada, endereço e foto para avaliação, através do telefone WhatsApp (55) 3265-1144.

Clique AQUI e acesse o edital completo.

Fonte: Prefeitura de Agudo