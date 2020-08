Premiados na 6ª Edição do Concurso Fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”

Durante a Live Café de celebração de aniversário de 60 anos de Nova Palma, No Dia 29 de julho, aconteceu a divulgação dos três principais colocados no Concurso Fotográfico “Olhares sobre Nova Pama”.

Com a foto “Simplicidade entre montanhas”, Luisa Benetti Rossato, da Escola Tiradentes, ficou com o 1º lugar na Categoria Estudante e levou o prêmio de R$ 200,00.

As demais quatro fotografias selecionadas na categoria, que comporão também o Calendário de Eventos 2021 de Nova Palma e outras mostras a serem organizadas foram:

O percurso (Augusto Thomasi – Escola Cândida Zasso)

O rio que passa (Augusto Thomasi – Escola Cândida Zasso)

Calmaria do interior (Patricia Michelon Giovelli – Escola Dom Érico Ferrari)

O reflexo da história (Augusto Thomasi – Escola Cândida Zasso)

Já na Categoria Livre, o 2º lugar ficou com Isairi Bittencourt Facco, com a foto “Lindo Amanhecer”, que ganha o prêmio de R$ 300,00 reais. O primeiro lugar foi para Eduardo Doviggi Fréo, com a foto “A memória registra quem somos”, e levou o prêmio de R$ 500,00.

Diante da grande quantidade, da diversidade e qualidade das fotos inscritas, e de um impasse dos jurados na definição das melhores fotos, que a princípio deveriam ser cinco, optou-se em concordância com a organização de se estender a premiação a dez fotos na categoria Livre.

As demais 8 fotografias selecionadas na categoria, portanto, que comporão também o Calendário de Eventos 2021 de Nova Palma e outras mostras a serem organizadas, foram:

Nova Palma, 60 anos revelados em tons de verde (Adalmir Junior Bittencourt Facco)

Alvorecer no Rio Soturno (Gleica Dal’ Ongaro Savegago)

A Natureza sempre foi nosso refúgio (Patricia Uliana)

Recurso inesgotável (Janaina Bittencourt Facco)

Represando o Soturno (Roselaine Trentin Maciel)

Casa das máquinas da Usina Nova Palma (Márcia Somavilla)

Igreja Na Linha Três (Flavio Farias Trentin Maciel)

Beleza Natural (Adalmir Junior Bittencourt Facco)

Fonte: Prefeitura de Nova Palma