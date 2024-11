Premiação do Estudante Destaque 2024 de Restinga Sêca será no dia 21 de novembro

Ocorre no próximo dia 21 de novembro, às 19h, no Salão Paroquial Católico de Restinga Sêca, a premiação do Estudante Destaque 2024. Evento é uma promoção da Secretaria da Educação de Restinga Sêca.

Destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a premiação foi dividida em etapas: Educação Infantil – Pré-Escola e Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais. Entre os critérios de avaliação da comissão julgadora, composta por 10 pessoas da comunidade escolar, está o capricho com o material escolar, cuidados com o patrimônio público, desempenho escolar, esforço, frequência, organização, participação, pontualidade e responsabilidade.

Cerimônia de premiação terá transmissão da Rádio Integração.

Confira os alunos que serão premiados:

EMEF FRANCISCO GIULIANI

Etapa Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Maiara Oliveira Dornelles – 5° ano B

Etapa Ensino Fundamental – Anos Finais: Manuella da Silva Alves – 9° ano B

EMEF LEONOR PIRES DE MACEDO

Etapa Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Gabriel Josias Finger Silveira – 4º ano

Etapa Ensino Fundamental – Anos Finais: MiKelly Bandeira Gomes – 7º ano

EMEF SETE DE SETEMBRO

Etapa Educação Infantil: Luana Vitória Puppe – Pré B

Etapa Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Maria Luiza Raddatz – 1º ano

Etapa Ensino Fundamental – Anos Finais: Francine Camargo – 8º ano

EMEF TRÊS DE OUTUBRO

Etapa Educação Infantil: Lívia Helena da Silva Friedrich – Pré B

Etapa Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Eduarda Machado Bessow – 3° ano

EMEI PROF.° EDWALDO BERNARDO HOFFMANN

Etapa Educação Infantil: José Sônego Baldissera – Pré B 04

EMEIEF DEZIDÉRIO FUZER

Etapa Educação Infantil: Valentim Henrique da Silva da Rosa – Pré B Etapa Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Augusto Brondani Machado – 4º ano

Etapa Ensino Fundamental – Anos Finais: Antonella Espindola Dalla Favera – 8º ano

EMEIEF MANUEL ALBINO CARVALHO

Etapa Educação Infantil: Myllena Alves da Silva – Pré B

Etapa Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Ester Machado Pumes – 4ºano