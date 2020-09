Prefeituras da região emitem nota sobre retorno das atividades esportivas

Os departamentos de Esportes das prefeituras de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Silveira Martins, divulgaram uma nota sobre o retorno das atividades esportivas. O posicionamento fez-se necessário após a liberação, por parte do Governo do Estado, através do Decreto 55.482/2020, da prática de esportes coletivos amadores.

De acordo com a nota, foi decidido que devido aos protocolos necessários para a volta das atividades esportivas, fica ainda inviável o retorno das atividades esportivas neste momento. A decisão também levou em consideração o fato da região estar em bandeira vermelha.

Confira a nota na íntegra:

“As Prefeituras de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Silveira Martins vêm a público esclarecer sobre o Decreto 55.482/2020, do Governo do Rio Grande do Sul, sobre as atividades esportivas. Ficou decidido que, devido aos protocolos necessários para a volta das atividades esportivas, conforme o Decreto 55.482/2020 e a Normativa 18 da Secretaria Estadual da Saúde, fica ainda inviável o retorno das atividades esportivas. Salientamos também que, pelo fato de nossa região estar em bandeira vermelha, não podemos realizar as atividades desportivas mesmo que algumas cidades estejam em bandeira laranja. Nossa região esta em bandeira vermelha, por isso consideramos não ser o momento ideal para retomada das atividades esportivas devido a Covid-19. Sempre primando pela saúde e segurança da população, nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente, Prefeituras de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Silveira Martins.”