Prefeitura e contadores de Agudo lançam campanha para Imposto de Renda Solidário

Todos os inícios de anos, os brasileiros têm compromisso com a Receita Federal na declaração do Imposto de Renda. Porém, poucos sabem que parte do dinheiro arrecadado pode ser utilizado para ajudar diversas crianças, jovens e idosos agudenses.

Nesse sentido, a Prefeitura de Agudo, por meio de articulação com contadores do município, lançou a campanha “Imposto daqui, fica aqui”, que visa promover a doação do valor devido do Imposto de Renda, por pessoas físicas ou jurídicas (empresas), para o Fundo Municipal do Idoso ou Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Conforme o contador Maurício Barchet, o potencial do Imposto de Renda para destinação aos fundos, em Agudo, é de cerca de R$ 119 mil.

Como doar

Contribuintes pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido aos Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente e do Idoso, criados para captar recursos destinados ao desenvolvimento de políticas, programas e ações voltadas para a proteção desses públicos.

A doação não interfere na restituição e não gera nenhum gasto extra ao contribuinte. No momento da declaração, em campo específico, o contribuinte pode destinar parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso.

As pessoas jurídicas (empresas), que são tributadas com base no lucro real, podem destinar até 1% do Imposto de Renda para os projetos sociais, até o dia 31 de dezembro de 2021. A doação por ser realizada diretamente ao fundo escolhido, por meio de depósito bancário, que será abatido posteriormente ou via guia de contribuição, que pode ser retirada na Prefeitura de Agudo ou ser solicitada por WhatsApp pelo telefone 3265-1144.

As contas para depósito dos fundos são:

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Agência: 0102 – Banrisul Conta: 04.062903.0-5

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Agência: 0102 – Banrisul Conta: 04.062050.0-6

Para mais informações entre em contato com a Prefeitura de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo