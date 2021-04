Prefeitura e Acisa firmam parceria com Sebrae para auxiliar empresas de Agudo

Junto aos empreendedores agudenses, a Prefeitura de Agudo e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços – Acisa firmaram uma parceria com o Sebrae-RS para auxiliar gratuitamente empresas locais com soluções práticas e inovadoras para superarem os desafios impostos pela crise de forma imediata.

O plano de alavancagem empresarial conta com quatro consultorias exclusivas sobre marketing digital, para colocar em prática boas estratégias e melhorar as vendas; mercado, com a identificação de novas oportunidades de negócio; finanças, para uma melhor gestão do caixa e fluxo financeiro; e modelagem de negócios, para construir inovações na sua área.

Ao participar, o empreendedor recebe um atendimento especializado, de forma individual para traçar um diagnóstico do seu negócio. Também, a empresa recebe acesso a mentorias com profissionais e especialistas que são referência no mercado e materiais e conteúdos novos toda semana, além de poder trocar experiências com outros cases do setor.

O material foi baseado em dados da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios.

O curso é subsidiado pela Prefeitura, Acisa e Sebrae, não tendo custos para a empresa. Serão ofertadas até 100 vagas.

Para saber mais entre em contato com a Acisa pelo telefone ou WhatsApp (55)99934-5366 ou nas redes sociais do Município de Agudo (@prefagudo).

As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira, dia 27 de abril.

Fonte: Prefeitura de Agudo