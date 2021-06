Prefeitura de Silveira Martins paga nesta sexta-feira a primeira parcela do 13º salário

A Prefeitura de Silveira Martins anunciou para esta sexta-feira, dia 18, o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município.

Segundo o comunicado, o esforço da Prefeitura para viabilizar o adiantamento do 13º salário é uma ação em reconhecimento ao empenho dos profissionais em servir Silveira Martins e vai injetar dinheiro na economia em aproximadamente R$ 282 mil. O valor representa 50% do salário, sem descontos, os quais incidirão sobre o valor integral no pagamento da segunda parcela.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins.