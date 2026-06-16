Prefeitura de Silveira Martins garante recursos para fortalecer a Patrulha Agrícola

Nesta segunda-feira, dia 15, Sadi Tolfo, prefeito de Silveira Martins, e Claudiane Schio Bellocchio, secretária municipal de Agricultura, estiveram em Porto Alegre para uma agenda com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Gustavo Bohrer Paim. Na ocasião, foi assinado o convênio da Consulta Popular 2025, que garantirá recursos financeiros destinados à qualificação da Patrulha Agrícola de Silveira Martins.

O investimento permitirá melhorias nos equipamentos utilizados no atendimento aos produtores rurais, fortalecendo os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura e ampliando o apoio às atividades do campo.

Conforme a Prefeitura de Silveira Martins, “a conquista reforça o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento rural e a valorização da agricultura, um dos setores importantes da economia do município”.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins