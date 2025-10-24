Prefeitura de Silveira Martins adquire nova ambulância

A frota da Saúde de Silveira Martins acaba de receber um importante reforço com a aquisição de uma nova ambulância, que será essencial para o transporte de pacientes e o atendimento de urgências e emergências no município. O ato de entrega ocorreu nesta quinta-feira, dia 23.

O veículo, um Mercedes-Benz Sprinter 417, foi totalmente adquirido com recursos próprios da Prefeitura de Silveira Martins, com um investimento total de R$ 355 mil, demonstrando a prioridade da atual gestão com a qualidade da saúde pública.

Sadi Tolfo, prefeito de Silveira Martins, celebrou a entrega: “Esta aquisição, feita com o dinheiro do nosso município, simboliza nosso compromisso com a saúde e a vida de cada silveirense. Renovar e ampliar a frota é garantir mais segurança e dignidade no atendimento. A nova Van ambulância vai trazer mais agilidade e tranquilidade para as famílias que dependem do transporte da saúde, especialmente nos momentos mais críticos.”

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que o investimento com recursos próprios é resultado de uma gestão fiscal responsável, que busca reduzir a dependência de recursos estaduais e federais para garantir melhorias essenciais.

O veículo já está apto a entrar em operação e será integrado à Central de Ambulâncias do município. A medida visa não apenas substituir veículos mais antigos, mas também ampliar a capacidade de resposta da rede municipal de saúde, oferecendo um serviço de transporte mais robusto e eficaz para a comunidade de Silveira Martins.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins