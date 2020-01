Prefeitura de São João do Polêsine realizará leilão de bens inservíveis

O Município de São João do Polêsine realizará leilão público de bens inservíveis do tipo maior lance. O leilão está marcado para o dia 29 de janeiro às 9h, no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal.

Irão a leilão um ônibus escolar ano 2012/2013 com 80 mil km rodados no valor mínimo R$ 29.9 0,00 e três aparelhos de ar condicionado com valores de R$ 130,00 a R$ 550,00.

Os bens estarão expostos para visitação pública no Parque de Máquinas nos dias 27 e 28 de janeiro das 8h30min às 11h e das 13h às 16h30min.

Clique AQUI e acesse o edital completo.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine